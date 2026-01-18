Bundesliga

Dino Toppmöller, Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt (Archivfoto) (dpa / Eibner-Pressefoto / Florian Wiegand)

Man beende die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung, teilte der Verein mit. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer umfassenden sportlichen und strukturellen Analyse der zurückliegenden Wochen unter Berücksichtigung der Eindrücke der ersten drei Spiele im neuen Kalenderjahr, hieß es.

Die Eintracht hatte wiederholt mit Problemen in der Defensive zu kämpfen. Ins neue Jahr war die Mannschaft mit nur zwei Punkten aus drei Spielen gestartet.

