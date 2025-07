Fußball-Bundesliga

Wechsel perfekt: Eintracht Frankfurt holt Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05. (picture alliance / GES / Markus Gilliar)

Das gaben beide Bundesliga-Clubs bekannt. Zu den Einzelheiten der Ablösung machten die Vereine keine Angaben. Medienberichten zufolge soll Eintracht Frankfurt rund 23 Millionen Euro zahlen. Von der Vereinsführung hieß es, Burkardt erhalte einen Vertrag bis 2030. Eintracht-Sportvorstand Krösche lobte ihn als "Teamplayer auf und neben dem Platz".

Der Offensivspieler verabschiedete sich bei den Vereinsanhängern mit einer emotionalen Videobotschaft. "Ich bin als 14-jähriger Junge hier nach Mainz gekommen und habe die Werte des Vereins sehr früh vermittelt bekommen, die unglaublich gut zu meinen Werten auch passen - wie Respekt, Fairness zum Beispiel."

Bester deutscher Torjäger der vergangenen Saison

Der 24-jährige Burkardt war in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit der beste deutsche Torjäger. In 29 Partien erzielte der Angreifer 18 Treffer und lag damit noch vor Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach. In der Nationalmannschaft gab Burkardt unter Bundestrainer Nagelsmann im Oktober des vergangenen Jahres sein Debüt.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.