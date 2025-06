Es gibt wieder mehr Kinder in Deutschland (Archivbild). (picture alliance / dpa - Frank Leonhardt)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lebte im vergangenen Jahr etwa jedes vierte Kind in einer Familie mit zwei oder mehr Geschwistern. Rund 44 Prozent wuchsen mit einem Geschwisterkind auf, rund 30 Prozent als Einzelkind.

Der Anteil von Kindern in kinderreichen Familien ging von 1996 bis 2015 zunächst von 25 auf 23 Prozent zurück. Dann stieg er wieder. Die Statistiker machten dafür die verstärkte Zuwanderung in den vergangenen zehn Jahren verantwortlich. Laut Statistik haben Familien mit Einwanderungsgeschichte etwa doppelt so oft drei oder mehr Kinder als Familien ohne ausländische Wurzeln.

