Waldbrände

Kreta ist bei Touristen äußerst beliebt. (Deutschlandradio / Julia Amberger)

Der Flächenbrand an der Südküste der Insel breitete sich zuletzt stark aus, wie der Zivilschutz mitteilte. Bewohner an drei Orten außerhalb der Hafenstadt Ierapetra mussten ihre Häuser verlassen. Auch Hotels wurden evakuiert. Der Zivilschutz sprach von einer schwierigen Situation, weil sich das Feuer wegen der steilen Hänge und der starken Winde nur schwer eindämmen lasse. Mehr als 150 Feuerwehrleute sind in dem Gebiet im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.