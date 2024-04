Überschwemmungen in Russland

Hochwasser im russischen Orenburg (Quelle: Russische Nachrichtenagentur Sputnik) (IMAGO / SNA / IMAGO / Vladimir Astapkovich)

Der Bürgermeister der Stadt bezeichnete die Lage als kritisch. Der Pegelstand des Flusses Ural erreichte neue Rekordwerte. Sirenen warnten vor weiteren Überflutungen.

Massive Überschwemmungen gibt es in der gesamten Region Orenburg, ausgelöst durch starke Regenfälle. Außerdem kam es durch hohe Temperaturen zu einer unerwartet schnellen Schneeschmelze und zum Auftauen der Eisschicht auf den Flüssen. Nach offiziellen Angaben stehen mehr als 11.000 Häuser in der Region im Süden des Landes unter Wasser.

Auch in anderen russischen Gegenden an der Grenze zu Kasachstan und in Kasachstan selbst gibt es schwere Überschwemmungen, ebenso in Südwestsibirien.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.