Der Einzelhandel steigerte seinen Umsatz (Arrchivbild).

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Berufung auf eine erste Schätzung mitteilte, wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent. Preisbereinigt lag der Anstieg bei 1,3 Prozent. Damit konnte der Einzelhandel erstmals nach zwei rückläufigen Jahren wieder ein Plus verbuchen. In den beiden vorangegangenen Jahren hatten hohe Preissteigerungen die Kunden von zusätzlichen Einkäufen abgehalten.

