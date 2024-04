Die Spieler der Eisbären Berlin jubeln über den Gewinn der zehnten deutschen Meisterschaft. (dpa / Carmen Jaspersen)

Im fünften Play-off-Endspiel schlug die Mannschaft von Trainer Serge Aubin den Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven auswärts mit 2:0 und entschied die Serie "best of seven" mit 4:1 für sich.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.