Die Bahngewerkschaft EVG und die Deutschen Bahn beginnen heute ihre Tarifverhandlungen. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die EVG fordert für die 192.000 Beschäftigten 7,6 Prozent mehr Geld sowie Zulagen für Schichtarbeiter. Die Deutsche Bahn hat bislang kein Angebot vorgelegt. Beide Seiten streben rasch einen Abschluss an. Sie hatten sich wegen der Bundestagswahl im Februar auf vorgezogene Gespräche verständigt. Auch die zweite Verhandlungsrunde ist bereits angesetzt und soll am Dienstag kommender Woche in Berlin stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.