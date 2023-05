Nach WM-Silber

Nach der Eishockey-WM: Ankunft der deutschen Mannschaft (dpa / Sven Hoppe)

Mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und einem "Wir sind stolz auf euch"-Banner standen die Anhänger am Pfingstmontag in München, als ein großer Teil der Mannschaft um Bundestrainer Harold Kreis über den ausgerollten roten Teppich lief. In Düsseldorf wurde eine Gruppe von Spielern mit Fan-Gesängen empfangen.

Das Endspiel der WM in Finnland und Lettland hatte Deutschland gegen Kanada im finnischen Tampere mit 2:5 verloren. Für Kanada ist es bereits der 28. Weltmeister-Titel. Das Team aus Deutschland gewann hingegen die erste WM-Medaille für das deutsche Eishockey seit 70 Jahren. Durch den Erfolg ist die Nationalmannschaft in der Weltrangliste vom neunten auf den fünften Rang gesprungen.

Bundeskanzler Scholz gratulierte der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zur Vize-Weltmeisterschaft. "Glückwunsch zur Silbermedaille und zur großartigen Leistung während der gesamten Eishockey-WM – auch wenn es nicht ganz zum Sieg gereicht hat", so der SPD-Politiker.