Interview der Woche

EKD-Ratsvorsitzende Fehrs warnt vor verfrühter Debatte über Rückführung syrischer Geflüchteter

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, warnt vor einer verfrühten Debatte über die Rückführung von syrischen Geflüchteten nach dem Sturz des Assad-Regimes. Die politische Diskussion in Deutschland vermittle den Eindruck, als würden alle Syrer und Syrerinnen auf gepackten Koffern sitzen und sofort in das zerstörte Land zurückkehren wollen, sagte Fehrs im Interview der Woche des Deutschlandfunks.