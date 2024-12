Die EKD-Vorsitzende Fehrs (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die politische Debatte in Deutschland vermittle fälschlicherweise den Eindruck, als würden alle Syrer und Syrerinnen auf gepackten Koffern sitzen und sofort in das zerstörte Land zurückkehren wollen, sagte Fehrs im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Es sei aber noch völlig unklar, inwieweit Religionsfreiheit, Frauenrechte und Menschenrechte in einer neuen Verfassung für Syrien gesichert würden. Die nach Deutschland geflüchteten Menschen aus dem Land müssten wissen, dass sie weiterhin nicht abgeschoben werden. so die EKG-Vorsitzende. Die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Entscheidungen über Asylanträge vorerst auszusetzen, hält Fehrs für richtig.

