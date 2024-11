Missbrauch

EKD-Chefin weist Vertuschungsvorwürfe zurück

Die neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Fehrs, hat Anschuldigungen zurückgewiesen, sie habe in einem Missbrauchsfall etwas vertuscht. Die Bischöfin kündigte nach ihrer Wahl juristische Schritte gegen die Vorwürfe an.