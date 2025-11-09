Evangelische Kirche

Die Synode tagt bis Mittwoch in Dresden. (imago / Westend)

Eröffnet wird die Synode am Vormittag mit einem Gottesdienst in der Dreikönigskirche. Die Predigt hält der sächsische Landesbischof Bilz.

Das Kirchenparlament der EKD tagt bis Mittwoch. Das Schwerpunktthema lautet dieses Jahr "Kirche und Macht". Auslöser dafür sind vor allem die Ergebnisse der evangelischen Missbrauchsstudie, die im Januar 2024 veröffentlicht wurde. Außerdem wollen die 128 Mitglieder der Synode darüber beraten, welchen Stellenwert die Kirche in einer von Umbrüchen und Krisen geprägten Zeit haben kann. Am Montag soll eine Friedensdenkschrift vorgestellt werden.

