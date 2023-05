EU-Asylrechtsreform

EKD-Vorsitzende Kurschus gegen verpflichtende Verfahren an den Außengrenzen

In der Debatte um eine europäische Asylrechtsreform hat sich die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, gegen verpflichtende Asylverfahren an den EU-Außengrenzen gewandt.

26.05.2023