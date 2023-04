Vereinte Nationen

Der UNO-Sicherheitsrat (Archivbild) (picture alliance / Pacific Press / Kev Radin)

Die informelle Sitzung in New York war von Russland angesetzt worden, das derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat inne hat. Nach russischen Angaben sollten mit dem Videoauftritt Falschinformationen über verschleppte ukrainische Kinder widerlegt werden. Aus Protest gegen die Zuschaltung von Lwowa-Belowa, gegen die ein Haftbefehl des Internationalen Stragerichtshofs vorliegt, verließen Vertreter mehrerer Staaten den Sitzungssaal. Die Ukraine wirft Russland vor, tausende ukrainische Kinder aus dem Kriegsgebiet verschleppt zu haben. Moskau behauptet dagegen, die Kinder seien in Sicherheit gebracht worden.

Der Vorsitz des Sicherheitsrats rotiert monatlich in alphabetischer Reihenfolge. Die Übernahme durch Russland wurde wegen dessen Angriffskrieg international kritisiert.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 06.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.