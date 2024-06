Zentralamerika

El Salvadors Präsident Nayib Bukele. (Archivbild) (picture alliance / dpa / AP)

Der 42-Jährige leistete seinen Eid gestern vor zahlreichen Anhängern im Nationalpalast in der Hauptstadt San Salvador. Unter den Gästen waren auch der argentinische Präsident Milei und der Sohn von Ex-US-Präsident Trump, Donald Jr. In seiner Rede versprach Bukele wirtschaftlichen Aufschwung. Bukele, der sich selbst "cooler Diktator" nennt, ist in El Salvador vor allem aufgrund seines entschlossenen Vorgehens gegen das organisierte Verbrechen beliebt. Im Februar war er mit 85 Prozent der Stimmen für weitere fünf Jahre gewählt worden. Seine Partei verfügt zudem über 54 der 60 Sitze im Parlament.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.