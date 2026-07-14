Mittelamerika

Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

Damit wäre der Weg frei für die dritte Amtszeit Bukeles in Folge. Der 44-jährige konservative Politiker trat sein Amt im Juni 2019 an. Verfassungsrechtler kritisierten bereits seine erneute Wahl im Jahr 2024. Aus ihrer Sicht verstieß Bukele damit gegen ein Verbot der unmittelbaren Wiederwahl. Bukeles Partei hob daraufhin gemeinsam mit Verbündeten im Parlament entsprechende verfassungsrechtliche Bestimmungen auf.

Bukele erzielt Umfragen zufolge weiterhin hohe Zustimmungswerte, weil er die Kriminalität in El Salvador deutlich senken konnte. Das Land befindet sich seit vier Jahren im Ausnahmezustand, der vom Parlament monatlich verlängert wird. Mehr als 90.000 Menschen wurden seitdem inhaftiert. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die aus ihrer Sicht oftmals willkürlichen Verhaftungen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.