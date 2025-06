Die Präsentation des Designers Willy Chavarría bei der Pariser Fashion Week. (picture alliance / IK ALDAMA / IK ALDAMA)

Der Designer hatte bei einer Show am Freitag in weiße T-Shirts und Unterhosen gekleidete Männer auftreten lassen, die sich auf dem Laufsteg mit auf den Rücken verschränkten Händen niederknieten. Damit wollte Chavarria aus den USA abgeschobene und in El Salvador inhaftierte Migranten würdigen.

Die Regierung von US-Präsident Trump hatte im März 252 venezolanische Migranten auf Grundlage eines Gesetzes ohne gerichtliche Anhörung nach El Salvador abgeschoben, wo sie im für Schwerverbrecher bestimmten Hochsicherheitsgefängnis Cecot inhaftiert wurden. Nach ihrer Ankunft im Land waren die Bilder mit den Männern in weißer Unterwäsche entstanden.

El Salvadors Präsident Bukele geht in seinem Land mit harter Hand und Notstandsgesetzen gegen kriminelle Gangs vor. Die Pariser Fashion Week "glorifiziert Kriminelle", empörte sich Bukele im Onlinedienst X mit Blick auf die Modenschau. Er gilt als Verbündeter von US-Präsident Trump.

