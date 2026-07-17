Iran-Krieg

Nach Behördenangaben wurden Anlagen zur Stromerzeugung und Meerwasserentsalzung getroffen. Die Menschen in Kuwait wurden aufgerufen, ihren Stromverbrauch zu reduzieren. Die iranischen Revolutionsgarden hatten Angriffe auf Kuwait bestätigt. Man habe aber nur militärische Ziele angegriffen sowie Standorte der US-Streitkräfte in Kuwait.
In der Nacht hatte die US-Armee mehrere Ziele im Iran bombardiert - unter anderem Brücken und Verkehrsverbindungen zu einem wichtigen iranischen Hafen.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.