Automobilindustrie

Der schwedische Elektroautohersteller Polestar sucht einen Standort in Europa. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Deutschland sei leider nicht gerade der billigste Standort für die Autoproduktion, sagte Polestar-Geschäftsführer Lohscheller der Zeitung "Welt". Alle wüssten, wie die Rahmenbedingungen zurzeit seien.

Der Elektroauto-Hersteller lässt seine Fahrzeuge derzeit in China, in den USA und in Südkorea produzieren. Wegen neuer EU-Zölle auf Autos aus chinesischer Produktion will Polestar auch eine Fabrik in Europa errichten. Die Entscheidung über den Standort soll in etwa drei Monaten verkündet werden.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.