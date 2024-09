Eingang der Messe Berlin und Logo IFA (Archivbild) (imago images / IPON)

Mehr als 182.000 Besucher werden bis Dienstag erwartet. Rund 1.800 Austeller zeigen Neuigkeiten auf der Messe, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. IFA stand bisher für Internationale Funkausstellung - nun bewerben die Veranstalter die Messe mit dem Spruch "Innovation für alle".

Gestern Abend hatte Bundeskanzler Scholz die IFA offiziell eröffnet. Er rief die Menschen in Deutschland zu mehr Technologiebegeisterung auf. So sollte man wissen, was Halbleiter seien und warum sie so wichtig für die deutsche Industrie seien, sagte Scholz. Zugleich nutzte er seinen Besuch bei der IFA, um die Ansiedlung großer Chiphersteller in Deutschland mit staatlichen Subventionen zu rechtfertigen.

