Häusliche Gewalt: Nun soll ein neues Gesetz die Opfer besser schützen.

Zudem sollen Opfer auf Wunsch ein Gerät bekommen können, das sie warnt, wenn sich ihre Peiniger nähern. Der Gesetzentwurf sieht zudem vor, dass Gewalttäter künftig zur Teilnahme an Anti-Gewalt-Trainings verpflichtet werden können. Straftaten und Gewalt, vor allem gegen Frauen, hatten zuletzt zugenommen. Die Bundesregierung orientierte sich an Spanien. Nach Einführung der Regelungen dort 2009 wurde den Behörden zufolge niemand mehr durch den Träger einer Fußfessel ermordet.

