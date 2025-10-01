Gesundheitspolitik

Nur wenige nutzen bisher die App ihrer Krankenkasse, um Einsicht in die elektronische Patientenakte (ePA) zu nehmen (Symbolbild). (Imago / Rüdiger Wölk )

Darin werden etwa Laborbefunde, Röntgenbilder oder Medikationspläne gespeichert. Ziel ist es, dass Patienten und behandelnde Ärzte leichter auf die Daten zugreifen können. Dadurch sollen etwa Risiken schneller erkannt und Doppeluntersuchungen vermieden werden. Gesetzlich Versicherte haben die elektronische Patientenakte automatisch erhalten, sofern sie nicht widersprochen haben. Um auf die darin enthaltenen Dokumente zugreifen zu können, ist eine App erforderlich. Sie wird in der Regel von den Krankenkassen bereitgestellt.

Nach Angaben der mehrheitlich bundeseigenen Digitalagentur Gematik sind über 90 Prozent der Praxen, Zahnärzte und Apotheken technisch für den Start ausgestattet. Bei Krankenhäusern gebe es noch Verzögerungen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.