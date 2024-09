In Großbritannien werden elektronische Reisegenehmigungen eingeführt. (dpa / Michael Kappeler)

Wie das Innenministerium in London bekanntgab, sind davon etwa die EU-Staaten und die Schweiz betroffen. Die neue Regelung soll für Europäer ab April 2025 gelten. Für andere Nationalitäten tritt sie bereits im Januar in Kraft. Die Genehmigung kostet 10 Pfund und muss spätestens nach zwei Jahren erneuert werden. Die Genehmigungen seien digital mit dem Reisepass verknüpft und ermöglichten gründlichere Sicherheitsüberprüfungen, teilte das Innenministerium in London mit.

Auch die EU plant für die erste Jahreshälfte 2025 die Einführung einer elektronischen Reisegenehmigung für Besucher ohne Visapflicht - etwa für Briten.

