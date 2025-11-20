Sachsen-Anhalt

Magdeburg eröffnet Weihnachtsmarkt. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Die Behörden hatten die Genehmigung erst kurz vor Beginn erteilt, weil das Landesverwaltungsamt das Sicherheitskonzept bemängelt hatte. Dieses wurde dann bei mehreren Treffen und Begehungen des Marktes nachgebessert.

Am 20. Dezember vergangenen Jahres war ein Mann mit einem Mietwagen in die Besuchermenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Sechs Menschen wurden getötet, mehr als 300 wurden verletzt. Das Strafverfahren gegen den 51-Jährigen, der aus Saudi-Arabien stammt, begann am Montag vor einer Woche.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.