Staatsmedien

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, stürzten mehrere Fahrzeuge in einen Fluss. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Ursache für das Unglück in der Provinz Shaanxi sei wahrscheinlich anhaltender Starkregen.

In China kommt es insbesondere während der Sommermonate regelmäßig zu sintflutartigen Niederschlägen. Vor wenigen Wochen war deshalb ein Autobahn-Abschnitt in der südchinesischen Provinz Guangdong eingestürzt. 48 Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.