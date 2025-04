Tödliche Gefechte in Syrien (Omar Sanadiki/AP/dpa)

Bei den Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und bewaffneten Aufständischen habe es zudem mehrere Verletzte gegeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf das syrische Gesundheitsministerium. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Nach Informationen der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte war es in Sahnaja nahe der Hauptstadt Damaskus zu Gefechten zwischen regierungsnahen Milizionären und Kämpfern der drusischen Bevölkerungsminderheit gekommen. Bereits gestern

waren in der Region bei Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten 17 Menschen getötet worden. Auslöser der Gefechte war eine Audioaufnahme mit einer Beleidigung des Propheten Mohammed, die offenbar fälschlicherweise einem drusischen Geistlichen zugeschrieben wurde.

30.04.2025