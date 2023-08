Bei dem Feuer in einer Ferienunterkunft in Wintzenheim in Ostfrankreich sind mehrere Menschen gestorben. (Patrick Kerber / dpa / Patrick Kerber)

Wie die Behörden in Colmar bestätigten, wurden inzwischen alle elf Leichen in den Trümmern gefunden. Das Feuer im elsässischen Wintzenheim nahe Colmar war am frühen Morgen ausgebrochen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Justiz vermutet einen Schwelbrand. Frankreichs Präsident Macron sprach von einer Tragödie. Premierministerin Borne reiste an den Unglücksort.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.