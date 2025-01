Nach Senegal und Tschad

Der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara. (picture alliance / dpa / Belga / Eric Lalmand)

Er sagte in seiner Neujahrsansprache, die französischen Truppen sollten sich noch im Januar zurückziehen und ihren Stützpunkt in Abidjan an die ivorische Armee übergeben. Ouattara verwies darauf, dass das Militär der Elfenbeinküste modernisiert worden sei. Darauf könne man stolz sein.

Im November hatten bereits Senegal und Tschad Sicherheits- und Verteidigungsabkommen mit Frankreich aufgekündigt. Beide Länder erklärten jedoch, dies bedeute keinen Bruch mit der ehemaligen Kolonialmacht. Aus Mali, Burkina Faso und dem Niger hatte Frankreich seine Soldaten aufgrund von Spannungen mit den dortigen Machthabern zurückgezogen.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.