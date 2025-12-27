Erst Ende Oktober hatte der amtierende Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, die umstrittene Präsidentschaftswahl gewonnen. (Imago | Matrix Images)

Die Bürger des westafrikanischen Landes mit rund 33 Millionen Einwohnern sind aufgerufen, die 255 Abgeordneten der Nationalversammlung neu zu bestimmen. Die Wahl war ursprünglich für März geplant, wurde aber von der Wahlkommission überraschend vorverlegt. Oppositionsvertreter kritisierten die Vorverlegung als Versuch der Manipulation. Es wird mit Protesten und Blockaden gerechnet. Die Sicherheitslage im Land gilt als angespannt. Die Afrikanische Union entsandte eine Wahlbeobachtungsmission.

Erst Ende Oktober fand die umstrittene Präsidentschaftswahl statt. Amtsinhaber Ouattara wurde mit fast 90 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt. Seine aussichtsreichsten Konkurrenten waren von der Wahl ausgeschlossen worden. Die Opposition sprach von Wahlbetrug. Der 83-jährige Ouattara tritt seine vierte Amtszeit als Präsident an.

