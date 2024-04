1. Europakonferenz im Deutschlandfunk

Europa wählt, Europa spielt

Nach der Wahl ist vor dem Spiel: Vom 6. bis 9. Juni wird in den Mitgliedsländern der EU gewählt, wenige Tage später die Fußball-EM in Deutschland eröffnet. Aus diesem Grund lud der Dlf am 13. April zur ersten Europakonferenz in Köln ein.