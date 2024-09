Libanesischer Autor

Der libanesische Schriftsteller Elias Khoury ist gestorben (hier ein Archivbild aus dem Jahr 2012) (imago / ZUMA Press / imago stock&people)

Seinen ersten großen Erfolg feierte er mit dem Buch "Der kleine Berg" im Jahr 1977. Der Roman "Das Tor zur Sonne" mehr als 20 Jahre später wurde auch verfilmt.

Khoury unterrichtete an zahlreichen Universitäten in verschiedenen Ländern. In vielen seiner Werke setzte er sich für die Palästinenser und deren Forderungen nach einem eigenen Staat ein und verurteilte den aus seiner Sicht brutalen Siedlungsbau Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Der am 12. Juli 1948 in Beirut geborene und dort aufgewachsene Khoury galt als entschlossener Verfechter der Meinungsfreiheit und Kritiker der Diktaturen in der Region. Daher unterstützte er auch die Aufstände des Arabischen Frühlings.

