Pianist Pierre-Laurent Aimard beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin

Pierre-Laurent Aimard durfte schon mit sieben Jahren neue Musik im Klavierunterricht spielen, wie er selbst berichtet. (Marco Borggreve)

Von der mittelalterlichen Estampie über das klassische Menuett und den Walzer bis zu Tango oder Salsa: Tanzrhythmen treiben die Entwicklung der Musik voran. Starke lateinamerikanische Einflüsse zeigen sich im Werk der kalifornischen Komponistin Gabriela Lena Frank, die sich ausdrücklich auf Vorbilder wie Leonard Bernstein und dessen Sinfonische Tänze aus der „West Side Story“ bezieht.

Wildes Tanzgeschehen

Eine Hommage an Igor Strawinsky und die Explosivkraft seiner Ballettmusiken findet sich in Béla Bartóks zweitem Klavierkonzert, das vor rhythmischer Energie zu bersten scheint. Ähnliches lässt sich von Peter Tschaikowskys vierter Sinfonie mit ihrem „Fatum“-Motiv sagen, das den Sog des Schicksals symbolisiert und ein erregendes Klanggeschehen in Gang setzt: den Tanz des Lebens, mal wild, mal träumerisch.

Gabriela Lena Frank

Three Latin-American Dances



Béla Bartók

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2



Peter Tschaikowsky

Sinfonie Nr. 4 f-Moll



, Klavier

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Elim Chan

Aufnahme vom 11. Dezember 2022 aus der Philharmonie Berlin