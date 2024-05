Polizisten in Paris blockieren eine Straße am Hauptstandort der Universität Sciences Po (IMAGO / ABACAPRESS / Poitout Florian)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat eine Gruppe von etwa 70 Menschen das Gebäude besetzt. Die Proteste an der Sciences Po gegen den Krieg im Gazastreifen hatten Ende April begonnen. Am Donnerstag kündigten die studentischen Mitglieder des Palästina-Komitees der Hochschule dann den Beginn eines "friedlichen Sit-ins" in der Eingangshalle sowie den Beginn eines Hungerstreiks an. Sie fordern eine offizielle Abstimmung im Institutsrat zur "Untersuchung von Partnerschaften mit israelischen Universitäten".

Frankreichs Ministerin für Hochschulbildung und Forschung, Retailleau, forderte die Leitung der Universität auf, für die "Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung" zu sorgen. Dabei sollten sie ihre Befugnisse "umfassend nutzen".

Auch in anderen Ländern gibt es pro-palästinensische Demonstrationen und Aktionen an Universitäten, vor allem in den USA

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.