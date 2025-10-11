Eine Förderung der Universität sollte allein auf wissenschaftlichen Verdiensten beruhen, erklärte MIT-Präsidentin Kornbluth. Zugleich äußerte sie die Sorge, dass die Meinungsfreiheit an der Hochschule eingeschränkt werden könnte.
Die Regierung in Washington hatte Anfang Oktober neun Universitäten einen bevorzugten Zugang zu Bundesmitteln angeboten. Sie sollen etwa darauf verzichten, bei der Zulassung von Studenten Kriterien wie deren Geschlecht und Ethnie zu berücksichtigen.
