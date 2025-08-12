Ella Seidel hat in Cincinnati das Achtelfinale erreicht. (Bernd Weißbrod / dpa )

Sie zog damit erstmals in die Runde der letzten 16 bei einem der wichtigsten Turniere ein. In Cincinnati trifft sie nun auf die Tschechin Karolina Muchova oder Varvara Gracheva aus Frankreich. Zwei Tage zuvor hatte Seidel bereits die Weltranglistenelfte Emma Navarro geschlagen.

In der Weltrangliste nähert sich die junge Hanseatin langsam aber sicher den Top 100. Seidel ist bei dem mit 5,15-Millionen-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier die letzte Vertreterin eines deutschen Spielerinnen-Quartetts. Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund war bereits zum Auftakt ausgeschieden, die deutsche Nummer eins Tatjana Maria und Eva Lys scheiterten in der zweiten Runde.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.