Italienische Sozialdemokraten

Die 37-Jährige bekam in einer Abstimmung unter Mitte-Links-Wählern 54 Prozent der Stimmen und übernahm den Vorsitz des Partito Democratico vom ehemaligen Ministerpräsidenten Letta. Dieser hatte sich nach der Wahlniederlage der Sozialdemokraten im vergangenen Herbst zurückgezogen.

Damit stehen in Italien zum ersten Mal Frauen an der Spitze der zwei wichtigsten Parteien; neben Schlein ist dies Regierungschefin Meloni als Vorsitzende der ultrarechten Fratelli d'Italia. Schlein kündigte eine linke Politik als Gegenpol zur Regierung von Meloni an.

