Elmar Wepper (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Über seinen älteren Bruder Fritz war Elmar Wepper 1974 zum Fernsehen gekommen. Für die ZDF-Krimireihe "Der Kommissar" stand er regelmäßig vor der Kamera. Daneben wurde er durch Rollen in "Polizei-Inspektion 1" und "Der Alte" bekannt. Hin und wieder drehten die Brüder auch gemeinsam - etwa in der Komödie "Drei unter einer Decke".

Zu Weppers größten Erfolgen zählt die ZDF-Serie "Zwei Münchner in Hamburg", für die er ab Ende der 1980er Jahre an der Seite von Uschi Glas vor der Kamera stand. 2008 engagierte ihn Regisseurin Doris Dörrie für ihren Kinofilm "Kirschblüten - Hanami". Auch in der Fortsetzung "Kirschblüten und Dämonen" aus 2019 wirkte er mit.

Der gelernte Schauspieler arbeitete auch als Synchronsprecher, unter anderem lieh Wepper Mel Gibson und Walter Koenig seine Stimme.

