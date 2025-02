Weißes Haus

Elon Musk ist jetze ein "besonderer Mitarbeiter" der US-Regierung. (dpa / picture alliance / Julia Demaree Nikhinson)

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, sagte in Washington, Musk sei ein - Zitat: "besonderer Regierungsangestellter". Dieser Status ist unter anderem für Personen gedacht, die in einem Zeitraum von einem Jahr nicht länger als 130 Tage für die Regierung arbeiten. Auch gelten für solche Beschäftigten Ethik-Regeln. Dazu gehört, dass sie nicht in Angelegenheiten involviert sein dürfen, die ihre finanziellen Interessen betreffen.

Es war das erste Mal, dass sich das Weiße Haus dazu äußerte, auf welcher rechtlichen Basis Musk derzeit in Washington agiert. US-Präsident Trump hatte ihn mit der Senkung der Staatsausgaben betraut. Musk arbeitet in einem Gremium mit dem Namen "Department of Government Efficiency", das an das Weiße Haus angeschlossen ist.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.