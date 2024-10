Milliardär Elon Musk unterstützt US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump (Archivbild). (picture alliance / Associated Press / Alex Brandon)

In der ersten Oktoberhälfte kamen laut Behördenunterlagen weitere rund 44 Millionen Dollar hinzu. Zwischen Juli und September waren es bereits rund 75 Millionen. Die Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik nannte als Beweggründe neben wirtschaftlichen Interessen auch ideologische Motive. Musk scheine Trump richtiggehend verfallen zu sein, sagte sie im Deutschlandfunk.

Musks Geld geht an die Organisation "America PAC". Im US-Wahlkampf sind solche politischen Aktionskomitees wichtig, da sie Spenden in unbegrenzter Höhe erhalten können. Die Kandidaten unterliegen dagegen stärkeren Beschränkungen.

Die von Musk unterstützte Organisation steht in der Kritik, da sie täglich eine Million Dollar an registrierte Wähler in umkämpften Bundesstaaten verlost. Laut dem US-Justizministerium könnte die Aktion gegen Bundesgesetze verstoßen.

