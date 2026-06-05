Aufklärung

Sexualkunde in Italien nur noch miz Zustimmung der Eltern (Symbolbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Salvatore Laporta / KONTROLAB)

Das Parlament in Rom hat das Gesetz von Ministerpräsidentin Meloni verabschiedet. Die Regelung soll nach den Sommerferien im September in Kraft treten. Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern ist Sexualkunde in Italien bislang kein fester Bestandteil des Unterrichts. Eine klare Regelung gab es bislang nicht. Die rechte Regierung begründete ihren Beschluss damit, dass die Entscheidung über die Teilnahme an Sexualkunde letztlich bei den Eltern liegen müsse.

An Kindergärten und in Grundschulen ist Sexualkunde in Italien künftig sogar grundsätzlich verboten.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.