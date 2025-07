Die EMA empfiehlt weiteren Wirkstoff zur Behandlung von Alzheimer. (AP)

Das teilte der zuständige EMA-Ausschuss in Amsterdam mit. Das Antikörperpräparat Donanemab sei zur Behandlung der Krankheit in der Frühphase vorgesehen. Es soll den Verlauf verlangsamen. Ob und wann Donanemab in der Europäischen Union verwendet werden darf, entscheidet nun die EU-Kommission. Diese hatte im April einen ersten Antikörper-Wirkstoff gegen Alzheimer zugelassen.

Allein in Deutschland leiden schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen an der Demenz-Erkrankung. Allerdings käme auch das neue Mittel nur für einen sehr kleinen Teil der Patienten infrage.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.