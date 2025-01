Beverly Hills

Das sind die Auszeichnungen von den "Golden Globes" in der Stadt Los Angeles. (AP)

Der Musical-Thriller "Emilia Pérez" des französischen Regisseurs Jacques Audiard gewann in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film". Die deutsche Koproduktion "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof ging leer aus.

Die Schauspielerin Demi Moore wurde als beste Hauptdarstellerin in der Kategorie "Komödie" für ihre Rolle in "The Substance" ausgezeichnet, der Preis für den besten Schauspieler in der gleichen Kategorie ging an Sebastian Stan für dessen Rolle in "A Different Man".

Der Verband der Auslandspresse verleiht die "Golden Globes" in insgesamt 27 Kategorien in Film und Fernsehen.

