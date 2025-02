Spanien

"Emilia Pérez" mit Goya als bester europäischer Film ausgezeichnet

Das Musical-Drama "Emilia Pérez" ist mit Spaniens wichtigstem Branchenpreis Goya in der Kategorie bester europäischer Film ausgezeichnet worden. Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón, die zuletzt wegen früherer Posts in die Kritik geraten war, war bei der 39. Verleihung am Abend im südspanischen Granada nicht dabei.