Britischer Filmpreis

Zoe Saldana bekam den Bafta-Award als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in Emilia Perez. (Ian West / PA Wire / dpa)

Auch andere Favoriten auf den Preis für den besten Film bekamen Auszeichnungen: "Conclave" gewann die Preise für den besten britischen Film, den besten Schnitt und das beste adaptierte Drehbuch. "The Brutalist" wurde für die beste Regie, die beste Filmmusik und die beste Kamera geehrt. Die Bafta-Awards für die besten Spezialeffekte und den besten Ton gingen an "Dune: Part Two". Als bester Kinder- und Familienfilm wurde "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" ausgezeichnet.

Für den Preis des besten Films nominierte die British Academy of Film and Television Arts neben "Emilia Perez", "Conclave" und "The Brutalist" auch das Bob-Dylan-Portrait "A Complete Unknown" und "Anora". Als beste Hauptdarsteller sind unter anderem Adrien Brody für seine Rolle in "The Brutalist" und Demi Moore für ihre Darstellung in "The Substance" nominiert.

Die Bafta-Awards gelten als Hinweis auf Erfolge bei der Oscar-Verleihung. Sie findet am 3. März statt.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.