Diplomatie

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar werden ihrer diplomatischen Vertretungen wieder eröffnen. (IMAGO / Pond5 / IMAGO / xAleksTaurusx)

Die katarische Botschaft in Abu Dhabi und das katarische Konsulat in Dubai hätten ihre Arbeit ebenso wieder aufgenommen wie die Botschaft der Emirate in Katars Hauptstadt Doha, teilten beide Seiten mit.

Die Emirate hatten sich 2017 Saudi-Arabien, Bahrain und Ägypten angeschlossen und einen Boykott gegen Katar verkündet, dem sie die Unterstützung terroristischer Gruppen vorwarfen. Offiziell wurde der Beschluss im Januar 2021 aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.