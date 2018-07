Emissionsfreier Verkehr Im Elektrobus unterwegs in Hamburg

Hamburger Hochbahn - so heißt das Unternehmen, das in der Hansestadt die U-Bahn und einen Großteil der Stadtbusse betreibt. Derzeit testet die Firma fünf Batteriebusse, und zwar im täglichen Linienbetrieb. Ab 2020 will das Unternehmen nur noch emissionsfreie Busse anschaffen.

Von Frank Grotelüschen

