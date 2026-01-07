Klimaschutz
Emissionshandel bringt Deutschland Rekordeinnahmen

Deutschland hat 2025 aus dem Verkauf von Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten so viel Geld eingenommen wie noch nie.

    Rauchende Kühltürme des Kraftwerks des Energiekonzern Süd PKE in der Nähe von Kattowitz in einer Landschaft.
    Kraftwerk in Kattowitz (picture alliance / Ulrich Baumgarten)
    Durch den entsprechenden europäischen und nationalen Handel kamen mehr als 21,4 Milliarden Euro zusammen, wie die Deutsche Emissionshandelsstelle in Berlin mitteilte. 2024 lag der Wert bei 18,5 Milliarden. Dieser Preis auf Treibhausgase soll Wirtschaft und Verbrauchern einen Anreiz geben, weniger fossile Brennstoffe zu verwenden. Das Geld fließt in den Klima- und Transformationsfonds. Aus ihm werden Energiewende- und Klimaschutz-Maßnahmen finanziert. 
