Kraftwerk in Kattowitz (picture alliance / Ulrich Baumgarten)

Durch den entsprechenden europäischen und nationalen Handel kamen mehr als 21,4 Milliarden Euro zusammen, wie die Deutsche Emissionshandelsstelle in Berlin mitteilte. 2024 lag der Wert bei 18,5 Milliarden. Dieser Preis auf Treibhausgase soll Wirtschaft und Verbrauchern einen Anreiz geben, weniger fossile Brennstoffe zu verwenden. Das Geld fließt in den Klima- und Transformationsfonds. Aus ihm werden Energiewende- und Klimaschutz-Maßnahmen finanziert.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.