Ski-Weltcup in Finnland

Aichers Teamkollegin Lena Dürr verpasste als Vierte das Podium nur knapp. Für Shiffrin war es der 102. Weltcupsieg ihrer Karriere. Sie zeigte sich beim zweiten Rennen der Olympia-Saison in Topform.
Colturi hatte 1,66 Sekunden Rückstand, Aicher 2,59 Sekunden. Dürr lag 2,74 Sekunden zurück. Bestes Weltcup-Resultat von Aicher im Slalom war bisher ein sechster Rang.
Am Sonntag sind in Finnland die Männer an der Reihe. Der DSV nominierte neben Topfahrer und Podestkandidat Linus Straßer noch drei weitere Athleten für das Flutlichtrennen.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.