Ski-Weltcup in Finnland
Emma Aicher fährt im Slalom als Dritte aufs Podest

Beim ersten Ski-Weltcup der Saison im finnischen Levi hat die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher den dritten Platz belegt. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin sicherte sich Platz eins vor Lara Colturi aus Albanien.

    Ski-Weltcup: Lara Colturi (l.), Mikaela Shiffrin (m.) und Emma Aicher (r.) stehen auf dem Podest und halten sich an den Händen, während sie ihre Arme in die Höhe strecken. Alle drei lachen und freuen sich über ihren Erfolg.
    Ski-Weltcup: Lara Colturi (l.), Mikaela Shiffrin (m.) und Emma Aicher (r.) (IMAGO / GEPA pictures / IMAGO / GEPA pictures / Harald Steiner)
    Aichers Teamkollegin Lena Dürr verpasste als Vierte das Podium nur knapp. Für Shiffrin war es der 102. Weltcupsieg ihrer Karriere. Sie zeigte sich beim zweiten Rennen der Olympia-Saison in Topform.
    Colturi hatte 1,66 Sekunden Rückstand, Aicher 2,59 Sekunden. Dürr lag 2,74 Sekunden zurück. Bestes Weltcup-Resultat von Aicher im Slalom war bisher ein sechster Rang.
    Am Sonntag sind in Finnland die Männer an der Reihe. Der DSV nominierte neben Topfahrer und Podestkandidat Linus Straßer noch drei weitere Athleten für das Flutlichtrennen.
    Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.